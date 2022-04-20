لبنان

بيان صادر عن بلديات ومخاتير في سهل عكار.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
20-04-2022 | 19:26
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اجتمع رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات سهل عكار اليوم وكان الموضوع الأساس كثرة الإعتداءات والسرقات التي تشمل الأملاك العامة والخاصة والتي تنوعت مابين سرقة املاك المزارعين في اراضيهم من وسائل ري زراعية والغطاسات في الآبار الارتوازية وكان آخرها الدخول الى منزل أحد المواطنين في حكر الضاهري وسرقة منزله.
وقد أصدر المجتمعون بياناً جاء فيه: 
إننا وأمام هذا الواقع المستجد نعلن ما يلي: أولاً: مطالبة الدولة اللبنانية وكافة اجهزتها الامنية والجيش بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من تسيير دوريات وإقامة الحواجز وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والإعتداء على ممتلكاتهم والضرب بيد من حديد لكل من يتجرأ على بيوت المواطنين وممتلكاتهم ومزروعاتهم
ثانياً: اعلن المجتمعون رفع الغطاء عن الأشخاص الذين يقومون بهكذا أعمال وعدم القبول بأي تدخل من السياسيين اوغيرهم بهدف تخفيف العقوبات عنهم
ثالثاً: مطالبة الأهالي في قراهم ان يبذلوا قصارى جهدهم في التعاون والمراقبة وأن يكونوا العين الساهرة والإبلاغ عن أية حركة مشبوهة ليلا والإتصال مع البلدية او المختار والتعاون لكشف الفاعلين
رابعاً: التعاون بين البلديات المجاورة والإتصال الضروري عند وقوع أية شبهات لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

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