شبّ حريق في مبنى تابع لدار الفتوى وملاصق لها.

وأوضحت مصادر متابعة ان "دار الفتوى الإسلامية من الداخل لم تضرّر ولم يصل الحريق إلى داخلها، وقد تم السيطرة على الحريق من قبل فوج الإطفاء".