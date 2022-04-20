لبنان

حريق في مبنى تابع لدار الفتوى

Lebanon 24
20-04-2022 | 20:53
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شبّ حريق في مبنى تابع لدار الفتوى وملاصق لها.
وأوضحت مصادر متابعة ان "دار الفتوى الإسلامية من الداخل لم تضرّر ولم يصل الحريق إلى داخلها، وقد تم السيطرة على الحريق من قبل فوج الإطفاء".
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دار الفتوى

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