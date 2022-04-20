لبنان

بحث وتحر عن سلامة بجرم "التلاعب بالعملة الوطنية"

Lebanon 24
20-04-2022 | 22:33
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كتب رضوان مرتضى في" الاخبار": عمّمت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحرّ لمدة شهر بحقّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (مواليد 1950، والدته راني أبي حبيب) بجرم "مخالفة القوانين والأنظمة» و"التلاعب بالعملة الوطنية بالتواطؤ مع المصارف"، بموجب المحضر الصادر في 16 نيسان الجاري عن مكتب أمن الدولة في جبل لبنان. وقد تمّ تعميم البلاغ على المنافذ البحريّة والجويّة والبريّة، بواسطة مكتب التحريّات في قوى الأمن الداخلي.
البلاغ جاء على خلفية محضر التحقيق في ملف القروض الممنوحة للمصارف من المصرف المركزي بقيمة 8 مليارات دولار والذي نتج منه وضع إشارة منع تصرّف على أملاك رؤساء مجالس إدارة عدد من المصارف. علماً أنّ سلامة يُحاكم أيضاً أمام عون في ملف التزوير في القيود المصرفية، إضافة إلى ادعائها عليه في ملف شقيقه رجا سلامة بجرم الإثراء غير المشروع.
وبالتزامن رفضت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيار فرنسيس طلب وكلاء شقيق الحاكم رجا سلامة بتخفيض جديد لكفالة إخلاء سبيله. علماً أن الهيئة كانت قد خفّضت الكفالة من 500 مليار ليرة حددها قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لتخلية سلامة إلى 200 مليار ليرة، ويعني رفض الطلب إبقاء سلامة موقوفاً.
 
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