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لبنان
افطار للسفراء العرب في معراب غدا
Lebanon 24
20-04-2022
|
22:39
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ذكرت "الأخبار" أن معراب ستقيم غداً مأدبة إفطار على شرف عدد من السفراء العرب لـ"تعريفهم على المرشحين المسلمين على لوائحها". ويتقدّم هؤلاء السفير السعودي وليد البخاري الذي تشكو شخصيات في فريق 14 آذار من "معاملة مميزة" يوليها لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وينقل هؤلاء عن مسؤولين سعوديين لا تزال تربطهم علاقات بهم تأكيدات بأن "معراب تتلقى تمويلاً انتخابياً"، وأن "السعوديين هم من عملوا على نسج تحالفات بين قوى سنية وجعجع كما حصل في دائرة الشمال الثانية مع اللواء أشرف ريفي".
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