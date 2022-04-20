قنابل موقوتة مزروعة بين المنازل.. و"الله الحامي"





المصانع الخطرة والتي تشكل قنابل موقوتة قد تحدث كارثة بيئية وإنسانية بأي لحظة، موزّعة على المناطق اللّبنانية كافة بالتساوي، هذا ما كشفه الخبير البيئي ضومط كامل في حديث لـ"نداء الوطن" . كتبت اليانا بدران في "نداء الوطن": من دون العودة الى التاريخ وإذا انطلقنا من هول كارثة تفجير مرفأ بيروت، واعتبرنا أن سببها سوء تخزين مواد متفجّرة الى جانب مفرقعات، مرورًا بانفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية، وصولًا الى حريق مصنع المغاطس في الفنار أمس الثلثاء، كلّها نتائج لإهمال واحد! و"الحبل عالجرّار."المصانع الخطرة والتي تشكل قنابل موقوتة قد تحدث كارثة بيئية وإنسانية بأي لحظة، موزّعة على المناطق اللّبنانية كافة بالتساوي، هذا ما كشفه الخبير البيئي ضومط كامل في حديث لـ"نداء الوطن" .





وشدد كامل على ضرورة أن تتحرك وزارات البيئة والصناعة والداخلية لإجراء كشف كامل على كل المصانع الموجودة في الأماكن السكنية والتأكد من صلاحية تراخيصها والتعاون مع خبراء بيئيين لوضع شروط سلامة صارمة لها. ورأى أنه من الضروري تخصيص ملف لكل مصنع يطّلع عليه الخبراء البيئيون ليتمكنوا من بلورة خطّة بيئية تحمي المناطق من الكوارث التي قد تحدث. وشرح كامل أن المصانع تُصنّف من حيث الأثر البيئي ودرجة الخطورة ضمن ثلاث درجات، وتوزّع وفقها المصانع على مناطق صناعية بعيدة عن الأماكن السكنيّة. إلا أن هذا الأمر بعيد جداً عن واقع المصانع في لبنان التي تعمل من دون تراخيص أو بتراخيص يعتبرها كامل غير قانونية إذ حازت عليها من دون مراعاة شروط السلامة العامّة وتحديد الأثر البيئي لعملها.وشدد كامل على ضرورة أن تتحرك وزارات البيئة والصناعة والداخلية لإجراء كشف كامل على كل المصانع الموجودة في الأماكن السكنية والتأكد من صلاحية تراخيصها والتعاون مع خبراء بيئيين لوضع شروط سلامة صارمة لها. ورأى أنه من الضروري تخصيص ملف لكل مصنع يطّلع عليه الخبراء البيئيون ليتمكنوا من بلورة خطّة بيئية تحمي المناطق من الكوارث التي قد تحدث.