لبنان

جديد إنفجار مرفأ بيروت... هذا ما حصل مع متهم بإدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان

Lebanon 24
21-04-2022 | 00:07
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أعلنت الشرطة التشيلية أنها اعتقلت برتغاليا مطلوبا من الانتربول على خلفية انفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.
 
ووصل الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه إلى سانتياغو على متن طائرة آتية من اسبانيا، قبل أن تتم إعادته على طائرة أخرى الى مدريد، وفق بيان الشرطة.

وقال كريستيان سايز المسؤول في شرطة مطار سانتياغو أن الرجل مطلوب بزعم إدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية.

وأضاف أنه بالتنسيق مع الانتربول تم منع الرجل من دخول تشيلي ووضعه لاحقا على طائرة متجهة إلى إسبانيا.
 
 
 
 
 
المصدر: فرانس 24

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