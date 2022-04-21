بعض نواب الامّة أسرى المزايدات "بلباس الحملان" والمطلوب التعاون لانقاذ ما يمكن انقاذه

يعيش بعض نواب الامة على كوكب آخر او يعتقدون ان ذاكرة الناس ضعيفة. وما حصل في جلسة مجلس النواب بالامس خير دليل ، فبعض النواب الذين شاركوا على مدى سنوات في رسم السياسات المالية والتطبيل والتزمير لها ، أطلوا على الناس في الموسم الانتخابي بثياب الحملان ليغسلوا ايديهم مما يحصل في البلد لرجم حكومة عمرها اشهر قليلة، لمجرد انها طرحت، بناء لطلبهم وبالتعاون معهم، مشروعا يساهم في المعالجات المالية والنقدية من ضمن سلة اصلاحات مطلوبة لبنانيا قبل ان تشكل بندا اساسيا في اتفاق التعاون مع صندوق النقد الدولي .

الحكومة قامت وتقوم بعملها وهي لن تتوانى مع المجلس النيابي في سبيل اقرار التشريعات اللازمة، ولكن المطلوب من النواب " المعارضين وابطال الدفاع عن حقوق الناس" ان يطلوا على اللبنانيين باجوبة مقنعة عن اسئلة مشروعة لا الاكتفاء باصراخ وافتعال الحدة على المنابر ، في محاولة تمثيلية واضحة لم تعد تنطلي على أحد.

لا ندافع عن الحكومة في ما نقوله، فهي المعنية بالرد والشرح ، بل نتحدث من موقع المراقب والمطلع على بعض ما دار ويدو ر في الكواليس ، وعلى الكثير من الحقائق.

أيها السادة، زمن النفاق السياسي ولّى وليتعاون الجميع لانقاذ لبنان واللبنانيين، ولتكن المسؤولية الوطنية هي القاسم المشترك لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل الانهيار الكبير.