لبنان

زيارة البابا فرنسيس الى لبنان: هذا جديدها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-04-2022 | 01:15
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باشرت الدوائر الرسمية اللبنانية والفاتيكانية تحضيراتها لزيارة البابا فرنسيس الى لبنان في الثاني عشر والثالث عشر من شهر حزيران المقبل.

وفي هذا الاطار  يقوم رئيس اللجنة المكلفة اتخاذ التدابير التحضيرية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالزيارة،  وزير السياحة وليد نصار، بسلسلة زيارات على المرجعيات الروحية في اطار تحضير برنامج الزيارة تمهيدا لرفعه الى الكرسي الرسولي ومباشرة التحضيرات اللوجستية والعملانية لنشاطات الزيارة البابوية. وستزور الفرقة البابوية السبّاقة لبنان في ٢٧ و٢٨ نيسان للاطلاع على التفاصيل العملانية والمواقع المقترحة لفاعليات الزيارة قبل اعطاء الموافقة النهائية على البرنامج.

وفي المعلومات الجديدة المتوافرة ان البابا سيصل الى مطار بيروت قبل ظهر الاحد ١٢ حزيران حيث يقام له استقبال رسمي يشارك فيه رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس النيابي والحكومة والبطريرك الماروني.

ومن المطار ينتقل  البابا الى مقر السفارة البابوية في حريصا ثم ينتقل بعد الظهر الى القصر الجمهوري حيث يعقد لقاء مع رئيس الجمهورية ثم يلتقي الرؤساء وقادة الطوائف المسيحية والاسلامية وشخصيات. وعند السادسة والنصف مساء الاحد ينتقل البابا الى مقر اقامة القداس الاحتفالي عند الواجهة البحرية لبيروت المقابلة للمرفأ، في محاذاة "سي سايد ارينا".

اما يوم الاثنين ١٣ حزيران فسيعقد قداسة البابا سلسلة لقاءات من بينها لقاء مع اهالي ضحايا انفجار المرفأ وغداء  شعبيا في مقر "الفوروم دو بيروت" ، وزيارات الى قلب بيروت وكاتدرائية مار جريس المارونية.  

كما يجري حاليا استكمال البرنامج الاولي وكل التفاصيل وجدول الشخصيات التي سيقابلها قداسة البابا.

وسيغادر البابا  فرنسيس لبنان مساء الاثنين ١٣ حزيران او صباح الثلاثاء ١٤ حزيران.

 

المصدر: لبنان 24

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