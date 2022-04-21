لبنان

"الضمان الاختياري": لسه فاكر كان زمان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-04-2022 | 03:45
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في الوقت الذي لا يندرج الكثير من الموظفين في عداد المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يلجأ عدد منهم الى طلب التسجيل في "الضمان الاختياري"، وبعد تقديم الاوراق اللازمة، يتم القول لمقدم الطلب بأن يعود بعد 3 أشهر لاستكمال الاجراءات اللازمة.

الا أن المفاجأة أنه ، بعد جلاء هذه المدة،  يكتشف مقدّم الطلب أن الموضوع مجمّد لان الموظفين لا يداومون.

وعقب سؤال أحد المواطنين الذين تقدموا بطلب للتسجيل في الضمان الاختياري عما يفعله في حال تعرض لأزمة صحية أو حادث سير مفاجئ في ظل هذا التأخير، ردّ الموظف ببرودة أعصاب: "انتبه ع صحتك هيدي الفترة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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