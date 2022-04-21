ثلاث معارك في عكار.. مارونية وداخلية وقواتية

تكاد التحضيرات في دائرة الشمال الاولى - عكار ان تكون من بين الاكبر في لبنان، استعدادا للمعركة الانتخابية في الدائرة والتي تبدو متشعبة الى حدود كثيرة في ظل وجود عدد لا بأس به من المقاعد القادرة على تغيير نتيجة الانتخابات النيابية. تبدو عكار، ولاسباب كثيرة، بيئة خصبة لمعظم القوى السياسية، وما زاد من "شهيتها" هو غياب تيار المستقبل عن خوض الإنتخابات بشكل مباشر.

لكن وبالرغم من غياب المستقبل الا ان ملائكته حاضرة، فبعكس باقي الدوائر الانتخابية غض بيت الوسط النظر عن لائحة تخوض الإنتخابات النيابية في عكار تحت عنوان حماية الشعبية المستقبلية، فتشكلت لائحة نواب المستقبل وليد البعريني ومحمد سليمان وهادي حبيش التي تعتبر من اقوى اللوائح في الدائرة واكثرها قدرة على استقطاب الاصوات.

تعمل هذه اللائحة على الفوز بعدد لا بأس به من المقاعد يقول بعض المتابعين انها تضمن ثلاثة مقاعد في حين ان افضل نتيجة قد تحصل عليها هي الفوز بأربعة، خصوصا ان الرافعة السنية التي يؤمنها كل من البعريني وسليمان تعتبر الاقوى من بين كل اللوائح.

اما لائحة تحالف التيار الوطني الحر والثامن من اذار فهي لائحة قوية ايضا وتسعى للفوز بثلاثة مقاعد في الدائرة خصوصا في ظل وجود مرشح سنّي قوي معها هو محمد يحيى الذي سيعمل على تحسين حضوره وقدرته التجييرية مقارنة بالانتخابات الماضية لضمان الخرق في ظل غياب تيار المستقبل وتوقعات بإنخفاض نسبة التصويت.

داخل لائحة الثامن من اذار معركة داخلية بين مرشحي التيار الوطني الحر اسعد درغام وجيمي جبور، اذ يسعى رئيس التيار الوطني الحر لخوض معركة المقعد الماروني ضد النائب هادي حبيش من خلال ضمان فوز جيمي جبور الامر الذي يشكل خطرا جديا على النائب اسعد درغام وهذا ما خلق بدوره نوعا من المنافسة بينهما قد يؤدي الى حرب انتخابية قد تشتت اصوات "التيار" وتؤذيه..

المعركة الاخيرة في الدائرة هي معركة القوات اللبنانية التي وجدت بعد جهد كبير لائحة لديها احتمالات الوصول الى الحاصل الانتخابي الاول، فتحالفت مع طلال المرعبي وخالد الضاهر وقد تكون قادرة على ايصال مرشحها في الدائرة بسبب صعوبة فوز المرعبي والضاهر بالرغم من قوتهما الشعبية، في ظل وجود مرشحين سنة اكثر قوة في لوائح اخرى...

لكن مصادر مطلعة اكدت ان حصر المعركة بين ثلاث لوائح ليس دقيقا خصوصا وأن مفاجآت كثيرة قد تظهر من خلال نسبة التصويت وواقع المجتمع المدني وقدرته على التأثير على الصوت العكاري..