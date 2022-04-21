"وادي قنوبين" يصل إلى العالمية! (فيديو)

نشر موقع الـ"سي ان ان" فيديو للمصور اللبناني كميل الريس يظهر وادي قنوبين المقدس بتقنية التصوير الجوي، بلقطات ساحرة، من أديرة الرهبان القديمة، إلى الطبيعة الغنيّة والرائعة.