لبنان

"وادي قنوبين" يصل إلى العالمية! (فيديو)

Lebanon 24
21-04-2022 | 02:21
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نشر موقع الـ"سي ان ان" فيديو للمصور اللبناني كميل الريس يظهر وادي قنوبين المقدس بتقنية التصوير الجوي، بلقطات ساحرة، من أديرة الرهبان القديمة، إلى الطبيعة الغنيّة والرائعة.
 

كميل وليد الريس

وادي قنوبين

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