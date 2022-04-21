لبنان

افتتاح مقر جديد لنقابة الدواجن في ضبيه..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
21-04-2022 | 02:33
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افتتحت النقابة اللبنانية للدواجن مقراً جديداً لها في منطقة ضبيه، في احتفال شارك فيه أحمد رمضان ممثلا وزير الزراعة عباس الحاج حسن ، رئيس مجلس إدارة النقابة وليم بطرس وعاملون في القطاع.

تحدث رمضان منوها ب"المستوى العالي للتنظيم والمتابعة، والتماسك الذي تظهره النقابة في ظل الواقع النقابي في لبنان"،
ولفت الى أنّ "القطاع الخاص والمبادرات الفردية اللبنانية تبذل جهداً للنهوض بالبلد"، وقال: "فيما لبنان ينهار، تفتتح النقابة مكاتبها، وهذه مفارقة كبيرة تظهر مدى تصميم القطاع الخاص على الرغم من الأوضاع الصعبة والمأسوية".

وشدد على أنّ "وزير الزراعة يقف الى جانب النقابات ومطالبها"، مشيرا الى انه "على الرغم من حصول سوء تقدير حول الحماية الجمركية للقطاع، إلا أنه تمت معالجة هذا الأمر في اجتماع بين الوزير ورئيس النقابة".

وختم مؤكدا ان "الحاج حسن مع حماية القطاع و متفهّم لمطالبه كأي قطاع في البلد يعاني ويواجه، ويقف صامداً محاولاً الاستمرار لضمان معيشة آلاف العائلات، ويساهم في الدورة الاقتصادية".
من جهته اكد  بطرس ان "التحدي الأساسي للنقابة حماية القطاع والحفاظ عليه وعلى العاملين فيه، وخصوصاً انه قطاع استراتيجي وحيوي بالنسبة الى الأمن الغذائي".
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