لبنان

الحجار: مشروع قانون الكابيتال كونترول كان يجب أن يقرّ قبل سنتين

Lebanon 24
21-04-2022 | 02:40
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أكّد النائب محمد الحجّار، في حديث إلى صوت كل لبنان، أن مشروع قانون الكابيتال كونترول كان يجب أن يقرّ قبل سنتين ونصف السنة. 
وشدد الحجّار على ضرورة إقراره لأنّه يحفظ ما تبقى من أموال في مصرف لبنان وأموال المودعين قبل أن تتبخّر بفعل الممارسة المالية المتّبعة منذ سنتين ونصف السنة حتى اليوم.
وإذ أشار الحجّار إلى الخسائر الكبيرة التي وقعت، لفت إلى الجاهزية لمناقشة كل بنود مشروع قانون الكابيتال كونترول بعيداً من أي مزايدات شعبوية على أبواب الانتخابات النيابية.
ورأى الحجار أن غالبية القوى الموجودة في المجلس النيابي الحالي لا تريد إقرار "الكابيتال كونترول" ولا يهمّها سوى مصالحها الانتخابية. 
 
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