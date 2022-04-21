بعد حريق الأمس.. دار الفتوى توضح ما جرى

أوضح المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، ان "الحريق الذي شب ليلا على سطح المبنى الملاصق لدار الفتوى، أصاب احد المداخل الخاصة المطلة على المركز الصحي العام التابع للدار، وتم إخماده ليلا دون وقوع أي إصابات في العاملين بالمبنى، واقتصر الأمر على الأضرار المادية الجسيمة بالمبنى الخلفي لدار الفتوى الذي يحتاج الى إعادة ترميم وتأهيل".وأشار إلى ان "الحريق ناتج عن احتكاك كهربائي أشعل حديقة الدار الخلفية، وتضررت الأسلاك الكهربائية الخاصة بالدار، ما تسبب بانقطاع كل الإمدادات الموصولة به، لذلك توقفت إذاعة القرآن الكريم الموجودة في الدار عن البث موقتا لإصلاح كل الأعطال من جراء الحريق".وشكر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى "كل من ساهم في إطفاء الحريق الهائل وفي طليعتهم فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني وأهالي منطقة عائشة بكار وأبناء بيروت، وجميع اللبنانيين الحريصين على دار الفتوى التي هي دار المسلمين واللبنانيين جميعا، من إصابتها بأي أذى أو ضرر".