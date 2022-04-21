لليوم العاشر على التوالي.. جرافات وزارة الأشغال تواصل جرف الثلوج لفتح طريق عيناتا - الأرز

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، أن جرافات وآليات وزارة الأشغال العامة والنقل في مركز عيناتا، تواصل لليوم العاشر على التوالي، أعمال جرف الثلوج على طريق معبر عيناتا الأرز المقطوعة منذ بداية فصل الشتاء بسبب تراكم الثلوج، والمسافة المتبقية تقدر بنحو 4 كيلومترات، وهي الأصعب بخاصة عند نساف "البطريق" الذي تصل سماكة الثلوج على أطرافه ما يقارب 25 متراً.وتجري الأعمال بحرفية عالية، على الطريق الجبلية التي تصل منطقة البقاع بمحافظة الشمال، لا سيما عند المنعطفات، بسبب غياب كل المعالم وسط بساط الثلج الأبيض الذي يغمر تضاريس المنطقة.وبحسب تقديرات الورشة العاملة ميدانياً، سيتم فتح كامل الطريق مطلع الأسبوع المقبل.