ميقاتي ترأس جلسة لمجلس الوزراء: الكابيتال كونترول كان مفترضا ان يقر في بداية الازمة والتحضيرات الانتخابية تسير بشكل صحيح

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء عند العاشرة من صباح اليوم في السراي الحكومي، وعلى جدول اعمالها 21 بنداً، من ابرزها عرض وزير الاقتصاد لموضوع القمح والملفات الاقتصادية والمعيشية وفتح الاعتمادات للمساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، بالاضافة الى تأمين الاعتمادات للطحين والفيول والامراض السرطانية ومعالجة النفايات.

وفي مستهل الجلسة، تناول الرئيس ميقاتي ما حصل في جلسة مجلس التواب أمس وقال: ان الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطىء، فالكابيتال كونترول كان مفترضا ان يقر في اليوم الأول لبدء الأزمة المالية، واذا كنا سنقدم خطة للتعافي الإقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء لكي تبقى الأموال في لبنان.

اضافء: من الأمور التي يطلبها صندوق النقد إقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة.

وأعلن: ان إقرار خطة التعافي الاقتصادي لم يتم في مجلس الوزراء وكنا واضحين في ذلك لاننا في انتظار الإستماع الى الملاحظات والأراء من السادة الوزراء، ونحن منفتحون وقد ارسلناها بالأمس الى مجلس النواب للإطلاع فقط وإبداء الملاحظات.

اما في ملف الانتخابات ونتيجة اجتماع وزيري الداخلية والخارجية فكل التحضيرات تسير بشكل الصحيح ومعالي وزير الخارجية يتابع بعض الملاحظات التي وردت في مسألة اقتراع المغتربين واتمنى على وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الإشراف على الانتخابات للتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي يحكى عنها.