لبنان

بعد الجدل حول موضوع استجرار الطاقة.. هذا ما اعلنه فياض

Lebanon 24
21-04-2022 | 03:47
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اعلن وزير الطاقة وليد فياض ردا على أسئلة حول ما أوردته صحيفة "الاخبار" عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع:" نعم هذا ما سمعناه والعبرة هي في النتائج.
اضاف: ان العقد مع الاردن قد ابرم سابقا ولكنه يحتاج الى تصديق من مجلس الوزراء.. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، ولكن هناك تأخر في التمويل والموضوع  لم يرفض كما يقال، لافتا الى انه لا يعرف ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وهو على تواصل مستمر مع ادارة البنك الدولي ومع السفير الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلوننا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة اساسية للتمويل.
واعلن انه لم يتبلغ رسميا من البنك الدولي بان هناك تأخير، وقال: "لقد عقد اجتماع الجمعة الماضية ولم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة، ونسمع مثلما تسمعون بأنهم ما زالوا يدرسون الجدوى السياسية للمشروع."
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