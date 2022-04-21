لبنان

ارتفاع بدرجات الحرارة ولكن.. الامطار عائدة في هذا الموعد!

Lebanon 24
21-04-2022 | 03:48
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية و الداخلية، وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح مساء في المناطق الجنوبية.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط .

( معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة). 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية و الداخلية (التي تبقى دون معدلاتها على الساحل لهذا الشهر) ، كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

الجمعة:  قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية و الداخلية، وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح مساء في المناطق الجنوبية.

السبت:  قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها لهذا العام، يتحول ليلا الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد:  غائم جزئيا الى غائم وانخفاض محدود في درجات الحرارة،  يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار خفيفة اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية، بحيث يتوقع ان تكون غزيرة ليلا.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 29 درجة،  فوق الجبال من 12 الى 32 درجة، في الداخل من 17الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.

- الانقشاع: جيد، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  19 درجة.

- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,01

- ساعة غروب الشمس:  19,13
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