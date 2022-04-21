لبنان

وزارة الثقافة تعلن إفتتاح الجناح اللبناني في المعرض العالمي للفن المعاصر في البندقية

Lebanon 24
21-04-2022 | 04:15
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 اعلنت وزارة الثقافة في بيان إفتتاح الجناح اللبناني في المعرض العالمي التاسع والخمسين للفن المعاصر - بيينالي البندقية، برعايتها وباشراف ندى غندور، أمينة التراث التي كلفتها الوزارة المشاركة في المعرض .

‎واذ تمنت نجاح هذا المعرض، شددت على "أهمية المشاركة اللبنانية  والحضور  في بينالي  البندقية رغم كل الظروف"، واكدت ان "كل ذلك يرسم مشهدا ثقافيا فنيا حافلا يعبر عن المشهد الثقافي الحقيقي لبلدنا".

والجناح  اللبناني من تنظيم الجمعية اللبنانية للفنون البصرية (LVAA) تحت عنوان " "العالم على صورة الإنسان".حيث تعرض أعمال الفنانين دانيال عربيد وأيمن بعلبكي اللذين ينسجان عن بعد حوارًا ثقافياً وجماليًا من خلال أعمالٍ بعيدة قريبة في آن واحد وانطلاقا من مدينة بيروت. 
 يذكر ان سينوغرافيا الجناح من تصميم  المهندسة المعمارية ألين أسمر دامان ومؤسسة Culture in Architecture.
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