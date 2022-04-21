لبنان

بري دعا اللجان إلى جلسة مشتركة الثلاثاء

Lebanon 24
21-04-2022 | 04:22
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 26 نيسان 2022 وذلك لمتابعة متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وإستكمال النقاش فيه على ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له بموجب مذكرة بشأن السياسات الإقتصادية والمالية بتاريخ 21/04/2022.
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