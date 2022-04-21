لبنان

الظلام يسيطر على قصر العدل في طرابلس (صور)

Lebanon 24
21-04-2022 | 04:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن  لليوم الثاني على التوالي يغرق قصر العدل في طرابلس بالظلام.
 
 
 
 
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