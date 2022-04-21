لبنان

إرتفاع جديد بأسعار المحروقات... هكذا أصبح سعر صفيحة البنزين

Lebanon 24
21-04-2022 | 05:19
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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 1000 ليرة. كما ارتفع سعر المازوت 17000 ليرة والغاز 11000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 476000 ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 486000 ليرة.
مازوت: 538000 ليرة.
غاز: 340000 ليرة.
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