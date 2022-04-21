أضرار جسيمة بالمبنى الخلفي لدار الفتوى إثر حريق هائل (صور)

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "فوج إطفاء مدينة بيروت عمل على إخماد حريق اندلع عند الساعة الثانية من فجر يوم الخميس الواقع في 21-4-2022 في مبنى ملاصق لدار الفتوى في منطقة عائشة بكار، وقد حال التدخل السريع لرجال الفوج دون امتداد بقعة الحريق الى الأبنية المجاورة، وقد عملت فرقة الإطفاء على تبريد المكان وتأمينه منعا لتجدد النيران، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات".

أوضح المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، ان "الحريق الذي شب ليلا على سطح المبنى الملاصق لدار الفتوى، أصاب احد المداخل الخاصة المطلة على المركز الصحي العام التابع للدار، وتم إخماده ليلا دون وقوع أي إصابات في العاملين بالمبنى، واقتصر الأمر على الأضرار المادية الجسيمة بالمبنى الخلفي لدار الفتوى الذي يحتاج الى إعادة ترميم وتأهيل".



وأشار إلى ان "الحريق ناتج عن احتكاك كهربائي أشعل حديقة الدار الخلفية، وتضررت الأسلاك الكهربائية الخاصة بالدار، ما تسبب بانقطاع كل الإمدادات الموصولة به، لذلك توقفت إذاعة القرآن الكريم الموجودة في الدار عن البث موقتا لإصلاح كل الأعطال من جراء الحريق".