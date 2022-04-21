لبنان

كلام حاسم لوزير الاقتصاد... هذا ما قاله عن رفع الدعم عن الخبز

Lebanon 24
21-04-2022 | 05:56
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قال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، "لا قرار برفع الدعم عن الخبز".
 
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لبنان

إقتصاد

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