لبنان

رقم واتساب للاعلاميين الراغبين في تسجيل اسمائهم لتغطية انتخابات المغتربين

Lebanon 24
21-04-2022 | 06:17
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طلبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "من وسائل الاعلام  المحلية والعربية والعالمية ممن يودون تغطية انتخابات المغتربين في غرفة العمليات الكائنة في الوزارة، تسجيل اسمائهم على الرقم 03-242659 واتس آب Mofa press في مهلة اقصاها 28 نيسان التي تخولهم الحصول على بطاقة  الدخول للتغطية من وزارة الخارجية والمغتربين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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