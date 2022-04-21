رقم واتساب للاعلاميين الراغبين في تسجيل اسمائهم لتغطية انتخابات المغتربين

طلبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "من وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية ممن يودون تغطية انتخابات المغتربين في غرفة العمليات الكائنة في الوزارة، تسجيل اسمائهم على الرقم 03-242659 واتس آب Mofa press في مهلة اقصاها 28 نيسان التي تخولهم الحصول على بطاقة الدخول للتغطية من وزارة الخارجية والمغتربين".