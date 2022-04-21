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لبنان
المفتي دريان عرض التطورات وتعزيز التعاون مع السفير القطري
Lebanon 24
21-04-2022
|
06:35
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير قطر إبراهيم السهلاوي يرافقه المستشار علي مطاوعة، وجرى البحث في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
واكد السهلاوي "حرص قطر على لبنان وشعبه، والتعاون مع دار الفتوى لدورها الإسلامي والوطني".
من جهته، نوه المفتي دريان ب"دعم ومساعدة قطر ، أميرا وحكومة وشعبا للبنانيين، وبخاصة التعاون المثمر مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، التي تدعم رواتب موظفي الأوقاف في بيروت والمناطق اللبنانية من أئمة وخطباء المساجد والمدرسين، والعاملين في الشؤون الدينية والإدارية، كمنحة مقدمة من دولة قطر تعزيزا للجهاز الديني ليستمر في دوره الإسلامي والمجتمعي".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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