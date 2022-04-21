لبنان

سرقة الأسلاك الكهربائية مستمرة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-04-2022 | 05:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة خطوط التوتر العالي والعامود المخصص لها من بلدة مركبتا في قضاء المنية.
 
وقام فريق من مؤسسة كهرباء لبنان بمعاينة مكان السرقة وتم إعادة تركيب عامود كهربائي جديد ومد أسلاك بديلة.
 
 
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