لبنان

ارقام قياسية لاسعار الاستهلاك.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-04-2022 | 07:06
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سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2022 ارتفاعا وقدره 6,10 في المائة بالنسبة لشهر شباط 2022، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
 
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 5,14 في المائة.
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 5,02 في المائة.
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 5,57 في المائة.
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,64 في المائة.
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 10,21 في المائة.
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 9,80 في المائة.
 
مع العلم، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2022 سجل ارتفاعا وقدره 208,13 في المائة بالنسبة لشهر آذار 2021.
 
كما سجل تضخم الاسعار خلال الفصل الاول من هذه السنة 10,70 في المائة.
 
يمكن مراجعة الارقام السابقة على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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