لبنان

باسيل يُهاجم "القوات": هذا منطق الميليشيا

Lebanon 24
21-04-2022 | 07:07
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كتب رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر":
 
الكل يعرف ويعترف بالجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين، من زيادة مراكز الاقتراع من 116 الى 205، وأقلام الاقتراع من 232 الى 598، يالتوازي مع وضع معيار واحد لكل دول العالم بجعل كل مركز اقتراع ميغاسنتر، يحتوي أقلام كل دوائر لبنان. إلا القوات،تريد فرض شروطها عالوزارة، خاصة في سيدني-أستراليا،وبشكل مختلف عن كل العالم. تريد جعل كل مركز اقتراع مخصّص لدائرة انتخابية واحدة، والاّ التهديد. هذا منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي. القوات تطرح الثقة بالوزير، ونحن نطعن بأي تغيير للمعايير الواحدة لصالح الميليشيا".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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