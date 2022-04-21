لبنان

وزارة الصحة تنظم حملة مجانية لتعزيز التلقيح الروتيني

Lebanon 24
21-04-2022 | 07:20
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تنظم وزارة الصحة العامة في لبنان، بدعم من منظمة اليونيسف Unicef، وبالتعاون وتنفيذ الصليب الاحمر اللبناني، حملة مجانية لتعزيز التلقيح الروتيني ( شلل الاطفال فموي وعضلي - الخماسي - الثلاثي- صفيرة ب - رباعي - ثنائي كبار وصغار - لقاح المكورات الرئوية) و rappel، بالاضافة الى مكتملي التلقيح جرعة اضافية شلل فموي .

واشارت الى ان الحملة تطال من لم يتمكن في المرة السابقة من الحضور، وان الفئة المستهدفة هي، الأطفال بدءاً من عمر شهرين لغاية الشباب بعمر ١٨ سنة، وطلبت إحضار بطاقة تعريف (بطاقة هوية او اخراج قيد او ملف الأمم )،  والسجل الصحي او بطاقة اللقاحات الخاصة بالطفل في حال توافرها (الرجاء أن يكون الطفل مصحوبا بولي أمره).

وافادت بانه سيتم الحضور اليوم الخميس، في صالون رعية سيدة الغسالة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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