لبنان

السفير السعودي في طرابلس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-04-2022 | 07:15
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علم "لبنان 24" ان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وصل الى مدينة طرابلس منذ قليل حيث سيستهل لقاءاته بزيارة رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف.
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رادار لبنان24

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