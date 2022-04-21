السفير السعودي في طرابلس

علم "لبنان 24" ان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وصل الى مدينة طرابلس منذ قليل حيث سيستهل لقاءاته بزيارة رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف.