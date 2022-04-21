لبنان

بري استقبل المدير العام لامن الدولة ونائبه

Lebanon 24
21-04-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-944530-637861484463559702.jpg
Doc-P-944530-637861484463559702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بحضور نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير.  

كما استقبل بري  رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم على رأس وفد من أعضاء المجلس التنفيذي الجديد المنتخب للرابطة .  

وبعد اللقاء قال السفير كرم: لقد كان لنا شرف لقاء دولة الرئيس نبيه بري بعد إنتخاب المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية وكانت مناسبة لجولة أفق شاملة ولم يبخل دولته عنا بأي معلومة بدءاً من الترسيم وإنتهاءاً بإعادة قراءة وثيقة الوفاق الوطني .  

وأضاف: لدى دولته أفكاراً كثيرة حول الأزمة الاقتصادية والمالية وهو متفائل حيال قدرة اللبناني لإيجاد حلول ناجزة لأن لبنان ليس بلداً مفلساً كما يقول الرئيس بري إنما يتطلب آراءً جديدة ونيرة  من اللبنانيين الذين أنقذوا العالم وهو يقول أن هناك 13 دولة في العالم يحكمها إقتصاديون اللبنانيون وليس هناك من سبب يمنعنا من الإستفاده من هذه القدرات لإنقاذ البلد وتصويب المسار .  

كما استقبل بري رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في ساحل العاج الدكتور جوزف خوري .  

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس المغترب زياد حلاوي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2022-04-21
11:01 | 2022-04-21
10:35 | 2022-04-21
10:23 | 2022-04-21
10:10 | 2022-04-21
09:33 | 2022-04-21
فيديو
lebanon 24
20:53 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website