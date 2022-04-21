بري استقبل المدير العام لامن الدولة ونائبه

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا بحضور نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير.كما استقبل بري رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم على رأس وفد من أعضاء المجلس التنفيذي الجديد المنتخب للرابطة .وبعد اللقاء قال السفير كرم: لقد كان لنا شرف لقاء دولة الرئيس نبيه بري بعد إنتخاب المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية وكانت مناسبة لجولة أفق شاملة ولم يبخل دولته عنا بأي معلومة بدءاً من الترسيم وإنتهاءاً بإعادة قراءة وثيقة الوفاق الوطني .وأضاف: لدى دولته أفكاراً كثيرة حول الأزمة الاقتصادية والمالية وهو متفائل حيال قدرة اللبناني لإيجاد حلول ناجزة لأن لبنان ليس بلداً مفلساً كما يقول الرئيس بري إنما يتطلب آراءً جديدة ونيرة من اللبنانيين الذين أنقذوا العالم وهو يقول أن هناك 13 دولة في العالم يحكمها إقتصاديون اللبنانيون وليس هناك من سبب يمنعنا من الإستفاده من هذه القدرات لإنقاذ البلد وتصويب المسار .كما استقبل بري رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في ساحل العاج الدكتور جوزف خوري .وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس المغترب زياد حلاوي.