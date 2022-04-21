لبنان

محفوظ دعا الاعلام للترويج لفيديو "من حقي ان انتخب"

Lebanon 24
21-04-2022 | 07:52
A-
A+
Doc-P-944535-637861495688318250.jpg
Doc-P-944535-637861495688318250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان، عن "فيديو مصور لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان "من حقي ان انتخب"، صدر عن المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، يلفت نظر المسؤولين إلى الصعوبات التي يواجهها أصحاب الاعاقة معهم في أداء واجب الانتخابات"، لافتا الى ان "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يأمل من الجهات المشرفة على الانتخابات تسهيل مشاركة اصحاب الاعاقة في الانتخابات، كما يتمنى على الوسائل الإعلامية على اختلافها الترويج للفيديو المصور ونشره على نطاق واسع في هذا السياق بوسع الف موقع الكتروني في لبنان أن يجعل من قضية أصحاب الاعاقة قضية لكل اللبنانيين ولكل المناطق والمكونات".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2022-04-21
11:01 | 2022-04-21
10:35 | 2022-04-21
10:23 | 2022-04-21
10:10 | 2022-04-21
09:33 | 2022-04-21
فيديو
lebanon 24
20:53 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website