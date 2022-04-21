اليمن: قرب لبنان من البحر الأسود قلّص التداعيات على سلسلة توريد الغذاء الى لبنان

كشف رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن في بيان أن "موقع لبنان الجغرافي القريب من حديقة الغذاء في البحر الأسود قلّص التداعيات على سلسلة توريد الغذاء الى لبنان رغم تحديات الأزمة في أوكرانيا وتوازياً لتدابير منصة صيرفة".وفي حين أكد اليمن "إستمرار شحن القمح والذرة من موانئ في روسيا ورومانيا ونهر الدانوب في مولدوفا وجنوب شرق أوكرانيا"، توقع بقاء أجور الشحن عند مستوياتها المرتفعة في العام الحالي بفعل وجود نحو 20% من السفن ومنها عابرة المحيطات وأعالي البحار في وضعية الإنتظار الدائم نتيجة إجراءات الوباء الوقائية في عدد من مرافئ الشرق الأقصى الأساسية.وسأل اليمن: "أمام الحاجة الوطنية الماسة، هل مستلزمات تعزيز الثقة مع الشركاء الإقتصاديين ومنهم الدول العربية بهذه الصعوبة، اذا توافرت النوايا وسخرت الإمكانات والقرارات الصارمة؟"