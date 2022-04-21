في طرابلس... شاحنة تسقط على احدى السيارات (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط حاوية على سيارة من نوع "جاكور" وذلك اثناء سلوك احدى الشاحنات طريق ا"لمحجر الصحي" في طرابلس، ما ادى الى تعرض سائق السيارة لبعض الجروح.

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