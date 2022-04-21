لبنان

في طرابلس... شاحنة تسقط على احدى السيارات (صور)

Lebanon 24
21-04-2022 | 08:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط حاوية على سيارة من نوع "جاكور" وذلك اثناء سلوك احدى الشاحنات طريق ا"لمحجر الصحي" في طرابلس، ما ادى الى تعرض سائق السيارة لبعض الجروح.
 
 
 
 
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طرابلس

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