لبنان

استقبال طلبات مندوبي المرشحين للحصول على تصاريح تخولهم الدخول الى اقلام الاقتراع شمالا

Lebanon 24
21-04-2022 | 08:50
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أعلنت دوائر محافظة لبنان الشمالي عن "استقبال طلبات مندوبي المرشحين للحصول على تصاريح تخولهم الدخول الى اقلام الاقتراع، وذلك ابتداء من يوم الثلثاء المقبل الواقع في 26-4-2022 ، خلال فترة الدوام الرسمي، ووفقا للشروط التالية:
 
 1 - تقديم الطلب من المرشح شخصيا او من ينوب عنه، بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح.
 
2 -  تقديم الطلب من قبل مندوب اللائحة المكلف بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح، على ان توقع الوكالة من قبل جميع اعضاء اللائحة
 
‎المستندات المطلوبة:
 
1-  صورة عن الهوية او صورة عن جواز السفر اللبناني الصالح بتاريخ تقديم الطلب.
 
2 - نسخة عن لائحة القيد الوارد فيها اسم المندوب وفقا للجداول الصادرة عن المديرية العامة للاحوال الشخصية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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