لبنان

العبسي عرض مع الوزير نصار لزيارة البابا الى لبنان

Lebanon 24
21-04-2022 | 09:05
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 استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة وزير السياحة وليد نصار وبحث معه في الشأن العام في البلاد واطلع منه على النشاط الهادف الى اعادة تسيير العجلة السياحية عشية موسم الاصطياف.
 
وبعد اللقاء، قال نصار:" انها زيارة للتعارف اولا واخذ البركة والاستماع الى توجيهات صاحب الغبطة في ما يتعلق بزيارة قداسة البابا فرنسيس المقررة  إلى لبنان  في حزيران المقبل. ولا بد من تضافر الجهود والعمل يدا بيد لانجاح الزيارة المنتظرة". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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