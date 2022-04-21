شيخ العقل التقى وفودا وزوارا وتلقى اتصالات

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم قاضي التحقيق العسكري الاول السابق المقدم رشيد مزهر وبحث معه في مواضيع عدة تتعلق بالشأن العام.واستقبل شيخ العقل وفدا من "حملة شجرة لكل شهيد في الجيش " برئاسة نهيلة صعب، ضم الاعضاء، ايلي فرح، الاعلامية جمانة عياد ودومينيك ابراهيم، واطلع منهم على انشطة الحملة واهدافها العامة.ومن زوار الشيخ ابي المنى، السيد عبد الله الديب وزوجته من شركة "matensa" واطلعاه على طبيعة عمل الشركة، كذلك استقبل وسام الغريب وجرى البحث في أمور تتعلق بعمل المجلس المذهبي والادارة وشؤون عامة، وايضا المحامية ميرنا ملاك، ثم الدكتور بهيج عربيد، فرجل الاعمال السيد ملحم بلوط.اتصالواجرى شيخ العقل اتصالا برئيس مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران.برقيةوتلقى شيخ العقل برقية شكر على المعايدة من عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب نعمة طعمة، آملا فيها "أن يستعيد لبنان سلامه وإستقراره ويعم الإزدهار كافة أرجاء الوطن الحبيب".كما تلقى اتصالا من النائب المستقيل مروان حمادة.