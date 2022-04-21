لبنان

في الشمال... الزام أصحاب المولدات تأمين الكهرباء في مراكزالاقتراع

Lebanon 24
21-04-2022 | 09:31
A-
A+
Doc-P-944561-637861555346550374.jpg
Doc-P-944561-637861555346550374.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، قرارا يلزم أصحاب مولدات الكهرباء، تأمين التمديدات الكهربائية المطلوبة وفقا لعدد "الامبير" في كل مركز اقتراع يوم 15/5/2022.
 
وجاء في نص القرار: 
"عطفا على الاجتماع الذي عقد بتاريخ 20/4/2022 مع وزير الداخلية والبلديات وتوجيهاته بشأن تأمين التيار الكهربائي لمراكز الاقتراع يوم الانتخابات النيابية الواقع في 15/4/2022.
للاطلاع والايعاز لمن يلزم، ابلاغ أصحاب اشتراكات المولدات الكهربائية وفقا للجدول رقم 1 و 2 المرفقين ربطا وجوب تأمين التمديدات الكهربائية المطلوبة وفقا لعدد (الأمبير) الملحوظ في خانة كل مركز اقتراع وذلك بالتنسيق مع المدير او المسؤول في مركز الاقتراع (المدرسة) وعلى أن يتم اخذ تعهد من قبل اصحاب المولدات بتأمين التيار الكهربائي من الساعة السادسة مساء من يوم 15/5/2022 ولغاية الساعة الثالثة فجرا من اليوم التالي وايداعنا محاضر التبليغ والافادة في حال التمنع".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2022-04-21
11:18 | 2022-04-21
11:01 | 2022-04-21
10:35 | 2022-04-21
10:23 | 2022-04-21
10:10 | 2022-04-21
فيديو
lebanon 24
20:53 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website