سرقا عددا كبيرا من المنازل... وباعا المسروقات في طرابلس

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع، من داخل منازل في بلدات ضمن محافظة عكّار وفي بلدة حدث الجبّة - قضاء بشرّي، وذلك من قِبَل أشخاص مجهولين.بنتيجة التحريّات والاستقصاءات المكثّفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت عناصرها بتاريخ 18-4-2022، من توقيف مشتبه بهما في بلدة بصرما – قضاء الكورة، وهما:- ر. ز. أ. (مواليد عام١٩٩٠، سوري)- ع. ع. (مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)باستماعهما من قبل عناصر مخفر حدث الجبّة، اعترفا بسرقة العديد من المنازل، وبيع المسروقات في مدينة طرابلس.التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.