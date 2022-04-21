لبنان

سرقا عددا كبيرا من المنازل... وباعا المسروقات في طرابلس

Lebanon 24
21-04-2022 | 10:23
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع، من داخل منازل في بلدات ضمن محافظة عكّار وفي بلدة حدث الجبّة - قضاء بشرّي، وذلك من قِبَل أشخاص مجهولين.

بنتيجة التحريّات والاستقصاءات المكثّفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت عناصرها بتاريخ 18-4-2022، من توقيف مشتبه بهما في بلدة بصرما – قضاء الكورة، وهما:

- ر. ز. أ. (مواليد عام١٩٩٠، سوري)

- ع. ع. (مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)

باستماعهما من قبل عناصر مخفر حدث الجبّة، اعترفا بسرقة العديد من المنازل، وبيع المسروقات في مدينة طرابلس.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
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