لبنان

الجيش: توقف العمل في غرفة الطوارئ لبيروت المشرفة على الاعمال الاغاثية في المرفأ

Lebanon 24
21-04-2022 | 10:35
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "تحيط قيادة الجيش المواطنين علما بأنه اعتبارا من 21/4/2022، يوقف العمل في غرفة الطوارئ المتقدمة لمدينة بيروت التي تولت منذ 10/8/2020 مهمة الإشراف على الأعمال الإنسانية والإغاثية في المنطقة المنكوبة عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، وقامت بتنسيق أعمال الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في المنطقة.
 
تضمنت الأعمال التي نفذت من قبل الجمعيات بالتنسيق مع الغرفة ما يلي:
إعادة إعمار وحدات سكنية أصلحت جزئيا أو كليا، إيواء عائلات، تقديم مساعدات مالية، تقديم مساعدات عبارة عن تجهيزات منزلية، تقديم مساعدات غذائية، متابعة حالات صحية ومعالجة طلبات وتلقي الشكاوى.
 
كذلك نفذت الغرفة عملية إعادة مسح للمنازل المتضررة ضمن دائرة شعاعها 2.5 كلم من نقطة انفجار المرفأ. يمكن للمواطنين تقديم المراجعات بدءا من تاريخ 26/4/2022 على الرقم 951300/05 بين الساعة 9.00 والساعة 12.00 من كل يوم عمل، كما يمكن للجمعيات التواصل عبر البريد الإلكتروني المعتمد معها بالنسبة للمشاريع التي هي قيد التنفيذ".
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