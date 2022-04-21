لبنان

نهرا ترأس اجتماعًا أمنيًا وتأكيد ضرورة البقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خلل أمني

Lebanon 24
21-04-2022 | 11:18
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ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، اجتماعا امنيا في مكتبه في سرايا طرابلس شارك فيه، قائد منطقة الشمال الإقليمية لقوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش، قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، قائد سرية زغرتا العقيد ميلاد نصرالله،  مساعد اول لقائد منطقة الشمال لقوى الامن الداخلي العقيد فواز محفوض، قائد سرية اميون العقيد الياس ابراهيم،  أمر مفرزة استقصاء الشمال المقدم بطرس سيدة ورئيس غرفة القيادة والتحكم في الشمال النقيب طوني الخواجه.
 
وشدد المجتمعون على "ضرورة البقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خلل أمني يمكن أن يحصل على أبواب الانتخابات النيابية، إضافة الى اتخاذ مختلف الإجراءات  لضمان سلامة العملية الانتخابية خصوصا في محيط مراكز أقلام الاقتراع والسرايا وقصور العدل في الأقضية كافة، فضلا عن تأمين التيار الكهربائي لمراكز الاقتراع وقصور العدل في جميع الاقضية الشمالية، عبر المولدات الخاصة كما جاء في توجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي".
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