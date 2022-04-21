إشكال بين جارين في ذوق مكايل يتحول إلى جريمة قتل!

حصل إشكال في ذوق مكايل بين جارين تطور إلى إطلاق نار أدى إلى سقوط قتيل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وحضرت القوى الأمنية وفرضت طوقًا امنيًّا، فيما علم أن القاتل سلم نفسه إلى مخفر جونية.