محاضر ضبط لوزارة الاقتصاد على عدد من أصحاب المولدات الكهربائية... وهذا ما أعلنه عن "كندر"

بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية، ونظمت محاضر ضبط في حق عدد من اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ولعدم استكمال تركيب العدادات، عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة. فكانت حصيلة الجولات لليوم ٦ محاضر في بيروت وجبل لبنان.من جهة أخرى، وعطفا على الاشعار الاوروبي المتعلق بسحب بعض منتجات Kinder Surprise “كندر” من بعض الاسواق الاوروبية، تمّ حجز ١٥٠ كرتونة kinder من الاصناف الواردة في الاشعار الاوروبي تمهيدا لاتلافها.