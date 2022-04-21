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لبنان
أرسلت له صورًا غير لائقة وحصل ما لم يكن بالحسبان!
Lebanon 24
21-04-2022
|
11:42
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:
بنتيجة تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشّرطة القضائية، بشكوى بجرم ابتزاز، ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات والمتابعة، تم إحضار المشتبه به: - ع. ط. ه.
بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على التواصل مع المدعية عبر "الانستغرام" من خلال حساب وهمي، وباستحصاله على صور غير لائقة، ومن ثم عمد الى ابتزازها واجبرها على القيام بأعمال منافية للحشمة، وتصوير نفسها عبر الفيديو وارساله اليه.
أودع الموقوف القضاء المختص بناء على اشارته.
لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.
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