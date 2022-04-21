حالتا وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1096099.

كما وسجل لبنان حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10371.