لبنان

اجتماع طارئ لنقباء المهن الحرة في نقابة المجامين اعتراضًا على "الكابيتال كونترول"

Lebanon 24
21-04-2022 | 12:39
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أصدرت نقابات المهن الحرة البيان الآتي:
 
"يجتمع نقباء المهن الحرة في لبنان في مركز نقابة المحامين في بيروت بصورة طارئة نهار الإثنين الواقع فيه 25/4/2022 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مكتب نقيب المحامين ناضر كسبار في قصر العدل- بيروت، إعتراضا على قانون الكابيتال كونترول بصيغته المقترحة والمزمع اقراره بمعزل عن رزمة القوانين الاخرى الملازمة لما تتضمّنه من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة وتدابير استثنائية ومجحفة وغير عادلة. ومن المتوقّع ان يدعو نقباء المهن الحرة الى وقفة احتجاجية يشارك فيها جميع المهنيين من المحامين والأطباء والمهندسين وأطباء الأسنان وخبراء المحاسبة المجازين والمعالجين الفيزيائيين والممرضات والممرضين والطوغرافيين المجازين في بيروت وطرابلس يوم الثلاثاء 26/4/2022 عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً أمام مجلس النواب، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة". 
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