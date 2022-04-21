إصابة طفلة جراء حريق داخل شقة سكنية في جبيل

أصيبت طفلة، جراء اندلاع حريق كبير في احدى الشقق السكنية في جبيل مقابل "سنتر مشرف التجاري"، تسكنها عائلة سورية.



وحضرت الى المكان عناصرالدفاع المدني ونقلت الطفلة وحالتها حرجة، الى مستشفى المعونات الجامعي، وعملت على اخماد الحريق.