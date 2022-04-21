لبنان

إصابة طفلة جراء حريق داخل شقة سكنية في جبيل

Lebanon 24
21-04-2022 | 12:45
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أصيبت طفلة، جراء اندلاع حريق كبير في احدى الشقق السكنية في جبيل مقابل "سنتر مشرف التجاري"، تسكنها عائلة سورية.
 
وحضرت الى المكان عناصرالدفاع المدني ونقلت الطفلة وحالتها حرجة، الى مستشفى المعونات الجامعي، وعملت على اخماد الحريق.
المصدر: الوكالة الوطنية
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