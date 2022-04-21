لبنان

حزب الله دان التفجيرات في مزار شريف: إمعان داعش في ارتكاب هذه المجازر البشعة يستدعي وضع حد لاجرامه

Lebanon 24
21-04-2022 | 13:18
A-
A+
Doc-P-944643-637861691854537203.jpg
Doc-P-944643-637861691854537203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دان "حزب الله" في بيان، "التفجيرات الارهابية الآثمة التي استهدفت جموع المصلين والمدنيين الابرياء في مدينة مزار شريف في افغانستان واوقعت العشرات بين شهيد وجريح"، ورأى فيها "انتهاكا لحرمة شهر رمضان المبارك ولبيت من بيوت الله وتماديا خطيرا في ازهاق الارواح البريئة، يعكس همجية ووحشية هؤلاء القتلة المجردين من كل القيم الانساية والاخلاقية والدينية".
 
واعتبر ان "إمعان تنظيم داعش الوهابي الارهابي في ارتكاب هذه المجازر البشعة بات يستدعي تحركا فوريا من الحكومات الاسلامية والمرجعيات الدينية الفاعلة، لادانة هذا الفكر الضال ومحاصرته وتتبع هذه الخلايا الإرهابية، ووضع حد لإجرامها وفسادها. كما يفرض على السلطات الافغانية التصدي بحزم لهذه الجماعات المجرمة وتوفير الحماية للمواطنين، واتخاذ اقصى التدابير للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة".
 
وختم:"نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الابرار، والعافية للجرحى، وللشعب الافغاني المظلوم الامن والسلام".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2022-04-21
18:20 | 2022-04-21
18:05 | 2022-04-21
17:14 | 2022-04-21
17:14 | 2022-04-21
17:00 | 2022-04-21
فيديو
lebanon 24
20:53 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website