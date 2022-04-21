لبنان

بهية الحريري جددت التزامها بقرار سعد الحريري: التعافي يحتاج الى مبادرات تقطر البلد

Lebanon 24
21-04-2022 | 13:19
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 استقبلت النائبة بهية الحريري وفدا من رابطة مخاتير المدينة في مجدليون، تقدمه رئيس الرابطة المختار إبراهيم عنتر، وعرضت معهم الشأن الحياتي والخدماتي والمعيشي.
 
واعتبرت الحريري ان "التعافي الاقتصادي والإنقاذ يحتاج الى مبادرات كبيرة تشكل قاطرة للبلد، وان لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة بحاجة الى ايادي جميع أبنائه وتظافر جهودهم مع الشقيق والصديق والمجتمعين العربي والدولي من اجل الخروج من دائرة الإنهيار".
 
كما استقبت الحريري وفدا من اتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان تقدمه أمين سر الإتحاد غسان بقاعي
 
وقال بقاعي في تصريح اثر اللقاء: " في البداية ركزنا على ما يجري في الوطن فلسطين اليوم من انتهاكات يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي ، وعلى دور هذا البيت العريق في دعم القضية الفلسطينية ودعم أبناء مخيماتنا ، ونوهنا بجهود السيدة الحريري الدائمة في هذا المجال، ونعرف ان قضيتنا مستهدفة وهذا البيت العريق له باع طويل في دعم القضية الفلسطينية ووأد الفتنة التي من وقت لآخر أعداء القضية الفلسطينية يحاولون اشعالها ، ونشكر دورها المميز في خدمة التجمعات الفلسطينية من بنية تحتية وكهرباء ومياه وكل الإمكانيات التي تستطيع أن تعطي فيها".
 
ولفت الى انه "تم البحث في الأوضاع والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يمر بها لبنان وانعكاسها السلبي المباشر على الناس وخاصة على العمال ومعاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة وتمنينا للبنان الاستنهاض والعودة الى رونقه" .

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